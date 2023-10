Neue Rolle neben dem NFL-Feld!

Garrett wird als Marken-Botschafter der Cavaliers fungieren. „Als ein Anführer auf und neben dem Platz ist Myles eine Cleveland-Ikone geworden und teilt die Verpflichtung unserer Organisation, eine transformative Macht für Gutes in der ganzen Region zu sein", sagte Cavs Haupteigentümer Dan Gilbert in einem Statement. „Wir sind geehrt, diesen langjährigen Freund des Teams als unseren neuen Partner und Investor willkommen zu heißen."

Weiter heißt es: „Myles' Leidenschaft und Hingabe gegenüber der Stadt wird es uns erlauben, neue Gemeinschaften zu erreichen und weiterhin eine erfolgreiche Zukunft dieser Franchise aufzubauen."

Ebenfalls am Mittwoch wurde bekannt, dass Garrett zum Defensive Player of the Week der AFC gewählt wurde. Beim 39:38-Sieg der Browns über die Indianapolis Colts wurde er zum ersten Spieler seit 2000 in der NFL, der in einem Spiel zwei Sacks, zwei Forced Fumbles und ein geblocktes Field Goal fabrizierte.