Viel besser konnte das TV-Debüt für unsere Expertin Nadine Nurasyid nicht verlaufen. Das actiongeladene Duell unterhält bis zum Schluss, insgesamt zehn Touchdowns darf die Football-Trainerin kommentieren! Beide Teams scheuen zudem kein Risiko, trauen sich in zahlreichen Situation, ihren vierten Versuch auszuspielen. Zur Halbzeit steht es bereits 24:17 – das klingt schon wie ein Endergebnis.

Auf Lions Seite knackt der deutsche Star-Receiver St. Brown wieder einmal die magische 100-Yard-Marke locker, bleibt damit der Liga-Primus! Insgesamt acht Mal wird er von seinem Quarterback Jared Goff gefunden – und erzielt zudem seinen bereits vierten Touchdown des Jahres.

Auch dank diesem siegen die Lions am Ende. Goff führt seine Mannen im letzten Viertel das Feld hinunter, Tight End Sam LaPorta schnappt sich kurz vor Schluss ein wichtiges First Down. Mit ablaufender Uhr erzielt Kicker Riley Patterson die finalen Zähler. Durch den Erfolg beißen sich die Lions an der NFC-Spitze fest, nur die Philadelphia Eagles (8:1) besitzen eine bessere Bilanz.

Und doch bleibt der Weg in die lang ersehnten Playoffs für St. Brown und Co. noch ein weiter! (fkl)