In Köln wird über eine City-Maut nachgedacht. Das hieße: Alle Autofahrer, die in die Stadt wollen, müssten zahlen. Darüber denken mehrere Parteien nach und wollen eine Machbarkeitsstudie durchführen. Das Ziel: Weniger Verkehr in der Innenstadt. Stattdessen sollen die Menschen zum Beispiel mit Bus und Bahn fahren.