„Als meine Frau im Krankenhaus lag, kam Mitchell jeden Tag, um sie zu besuchen“, erzählte Stockton am Mikrofon von MSG-Network-Moderatorin Rebecca Haarlow. „Er stand mir und meiner Frau sehr nahe. Und nach der Beerdigung sagte Mitchell allen, dass er mich mit nach New York nehmen würde.“

Zu seinem ehemaligen Coach sagte er: „Es gibt keinen Grund mehr, hier unten in Louisiana zu bleiben. Du kommst nach New York, hast Spaß und kommst wieder auf die Beine - weil du weißt, wie sehr du deine Frau geliebt hast.“ Stocks Frau Dawn starb mit 70 Jahren Mitte September an den Folgen einer Krebserkrankung.