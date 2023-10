Nagelsmann versteigert Holzfäller-Hemd und verkündet Kapitän

Abgesehen von dem Ausflug in die Modewelt verkündet der neue Bundestrainer sportlich betrachtet einen echten Hammer: Gündogan bleibt Kapitän! Unabhängig davon, ob sein Vorgänger Manuel Neuer ins Team zurückkehrt oder nicht. Das bestätigte der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann am Montag in Philadelphia vor dem zweiten Spiel der US-Reise gegen Mexiko am Mittwoch.



