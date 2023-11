Und deshalb lassen die Männer auf den Kalenderfotos nicht nur die Hüllen fallen, sondern verzichten auch noch auf Gage. Genau wie alle anderen am Fotoshooting Beteiligten. Die meisten der Männer sind übrigens keine Profi-Models: „Wir haben schon oft darüber gesprochen, einen Jahreskalender anzubieten und wir wollten etwas machen, was es so noch nicht gibt und, was man so noch nicht gesehen hat“, sagt Hanke im Gespräch mit RTL. Und das soll das dringend benötigte Geld bringen.

Lest auch: Tierschützer entsetzt! Menschen schleudern für Klicks ihre Katzen durch die Luft

Also fragen sie und Kollegin Stephanie Schön unter ihren Mitgliedern und im Bekanntenkreis, finden so Menschen- und Hundemodels. Einige der Männer posieren sogar mit ihren eigenen Tieren. Nur rund acht Wochen dauert es von der ersten Idee bis zum fertigen Kalender. Und: Mittlerweile sind alle Models auch Ehren-Vereinsmitglieder.