Wer in Schleswig-Holstein auf Landesebene Fußball spielt, darf an diesem Wochenende Stutzen gegen Schlitten tauschen. Denn: Auf den Platz darf von Freitag (1. Dezember) bis Sonntag (3. Dezember) keiner. „Die Generalabsage gilt für alle Spiel- (Kreisklasse C bis Oberliga) und alle Altersklassen (Herren-, Frauen- und Jugendbereich)“, teilt der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) laut der Deutschen Presseagentur mit.

