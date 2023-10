Nach Debakel bei den Landtagswahlen: Karin Prien (CDU) und Cem Özdemir (Grüne) für gemeinsame Asylpolitik

Die Landtagswahlen in Bayern und Hessen sind gelaufen. Bayerns Ministerpräsident Söder von der CSU und Hessens Amtsinhaber Rhein von der CDU können weiter regieren. Söder will in den nächsten Tagen Koalitionsgespräche mit den Freien Wählern führen, Rhein kann sich seinen Koalitionspartner aus SPD und Grünen aussuchen. Die drei Ampelparteien haben teils hohe Verluste eingefahren, während die AFD der klare Wahlsieger des Abends ist. Die teils rechtsextreme Partei erreichte in Hessen Platz zwei und wurde in Bayern die Nummer drei. In der ARD-Sendung Anne Will haben die Gäste am Sonntagabend das Wahlergebnis diskutiert.

Bestürzung herrscht über den Wahlerfolg der AFD, die in beiden Bundesländern deutlich zugelegt hat. Das liegt vor allem an dem ständigen Streit in der Ampelkoalition und an der Flüchtlingspolitik. Da sind sich Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen und die stellvertretende CDU-Vorsitzende Karin Prien einig.

Nur SPD-Co-Chefin Saskia Esken sieht es anders: "Ich glaube, dass da auch viel Veränderungsmüdigkeit und viel Krisenangst in der allgemeinen Stimmung stecken", sagt sie. Die AFD könne die Probleme nicht lösen, habe aber einfache Antworten auf komplexe Fragen. "Wir haben auch Antworten, aber die sind komplex", so Esken.

