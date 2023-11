Die Polizei von Derbyshire hatte damals angegeben, es gebe keine verdächtigen Umstände im Zusammenhang mit ihrem Tod. Auch Mutter Deborah sagt in ihrer Rede: „Wer Maddy gut kannte, wird wissen, dass sie keine langjährigen psychischen Schwierigkeiten oder andere Probleme hatte.“

Sie spricht hier aber von langjährigen Problemen. Wird ihre Familie jemals herausfinden, was sich bei „Maddy“ im letzten halben Jahr ihres noch so jungen Lebens so dramatisch veränderte? Ihre Mama jedenfalls kämpft wie eine Löwin für die letzte Wahrheit. So schlimm sie auch sein mag. (mli)