Multi-Millionen-Programm für Brücken, Straßen, Tunnel

Viele Straßen, Brücken und Tunnelanlagen in Nordrhein-Westfalen sind akut gefährdet. Das hat eine aktuelle Bauwerksprüfung ergeben. Die Ergebnisse wurden heute von Landesverkehrsminister Oliver Krischer in Düsseldorf vorgestellt. Mehr als ein Drittel der Fahrbahnen der Landesstraßen müssen saniert werden. Darüber hinaus sind bis 2030 rund 213 Millionen Euro für die Tunnelbauwerke im Bereich von Bundes- und Landesstraßen nötig. Bei den Brücken sind in den nächsten zehn Jahren rund 400 Bauwerke zu ersetzen. Krischer hat deshalb ein Zehn-Jahres-Programm zur Brückenerneuerung vorgestellt.