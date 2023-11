In einem Tattoo-Studio in Mönchengladbach kommt das Produkt nicht so gut an: Eva Niessen meint Pflege ist bei Tattoos das A und O. Dazu gehört aber auch Sonnenschutz. Das Öl hat keinen Lichtschutzfaktor. “Das ist vielleicht eine nette Sache, wenn man im Sommer mal eine kurze Hose anzieht, aber da kann man auch eigentlich eine gute Feuchtigkeitslotion oder eine Pflegebutter benutzen, weil […] wir lagern Tinte in den Hautschichten ein, die wird verschlossen von den oberen Hautschichten. Und ich denke nicht, dass ein Produkt, was von außen aufgetragen wird, an der tatsächlichen Form des Tattoos noch was ändern kann oder an der Intensität der Farben halt.”