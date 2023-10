Mit emotionaler Botschaft: Kate packt Hilfspaket für die Ukraine

Prinzessin Kate (41) hat an diesem Mittwoch (4. Oktober) ein ukrainisches Gemeindezentrum in einem Einkaufszentrum in Bracknell, Berkshire besucht. Dabei bedankte sie sich bei den Freiwilligen und den Geflüchteten, die dort Hilfsgüter für Menschen in Kiew packen und verschicken. "Vielen Dank. Bitte machen Sie mit Ihrer großartigen Arbeit weiter. Es ist wunderbar, die Arbeit zu sehen, die hier geleistet wird", erklärte sie laut dem britischen "Daily Mirror".