An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattforminstagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich den Inhalt einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Weitere Einstellungenkönnen Sie imPrivacy Centervornehmen.

Der neue Look kommt bei den Fans jedenfalls sehr gut an und Mirja wird mit Komplimenten geradezu überschüttet. „Ich finde, es sieht klasse aus“ schreibt ein Follower. „Das solltest du öfter so machen, das steht dir super.“ Oder: „Steht dir, das Rockige!“