Seit Wochen wird der Ton in der Asyl-Debatte immer schärfer. Ministerpräsidenten, wie etwa Reiner Haseloff (CDU) aus Sachsen-Anhalt, kritisieren den Bund wegen der ungelösten Fragen in der Migrationspolitik. „Wir hängen überall sozusagen an den Grenzen des Machbaren“, so Haseloff am Dienstag. Der Regierungschef fordert, dass die Zuwanderung gesteuert und kontrolliert erfolgen müsse. Man müsse auch hinterfragen, warum so viele Menschen nach Deutschland kämen.

Lese-Tipp: Finanzminister Lindner will Überweisungen in Heimatländer blockieren

Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) fordert am Dienstag eine kontinuierlichen Finanzierung der Flüchtlingskosten durch den Bund und beschleunigten Rückführungen abgelehnter Asylbewerber.

Wie RTL/ntv aus Regierungskreisen erfahren haben, wird am Freitag ab 18:30 Uhr im Bundeskanzleramt ein Krisengipfel stattfinden, um die wichtigsten Fragen in Sachen Migration zu besprechen. Vertreter der Grünen und der FDP sollen nicht mit dabei sein.