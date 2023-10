Die Sozialleistungen für Asylbewerber in Europa klaffen deutlich auseinander, wie eine Untersuchung der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags von März zeigt.

Menschen in einem laufenden Asylverfahren bekommen in:

Österreich und Deutschland mehr als 400 Euro pro Monat

Großbritannien umgerechnet etwa 210 Euro

Schweden 180 Euro

Griechenland 150 Euro

Ungarn 60 Euro

Wichtig ist, dass sich Kaufkraft, Durchschnittseinkommen und Lebenshaltungskosten von Land zu Land stark unterscheiden. So ist etwa der in Deutschland verdiente Euro in Bulgarien doppelt so viel wert. Und in Dänemark ist der Bruttomonatsverdienst doppelt so hoch wie in Spanien. Auch in dem Sachstandsbericht der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags heißt es daher einschränkend, es sei "schwierig, international vergleichbare Daten zu erheben und zu interpretieren". (dbl/dpa)