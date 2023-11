Während er in den USA weilte, fiel in Deutschland das Urteil!

Vor dem Amtsgericht Dinslaken musste sich Schlagersänger Michael Wendler wegen „Beihilfe zum Vereiteln der Zwangsvollstreckung in Tateinheit mit Bankrott in zwei Fällen“ verantworten. Ihm drohte eine Freiheitsstrafe von einem halben Jahr auf Bewährung. Doch das Urteil fiel am Ende milder aus: Der Wendler kommt mit einer Geldstrafe davon, soll insgesamt 15.000 Euro blechen.