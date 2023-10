"Menschen, Bilder, Emotionen": Steffen Hallaschka übernimmt

"2023! Menschen, Bilder, Emotionen" wird demnach am 7. Dezember 2023 live ab 20:15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Die Sendung blickt auf Ereignisse des Jahres zurück. Im Studio wird der neue Moderator auch wieder einige prominente Gäste empfangen, um 2023 Revue passieren zu lassen. ",Menschen, Bilder, Emotionen' ist ein absoluter TV-Klassiker am Jahresende. Ich freue mich sehr, Gastgeber in diesem Jahresrückblick zu sein. Ich habe mir dafür eine Runde von prominenten Freunden eingeladen, mit denen ich auf ihr persönliches Jahr zurückschauen möchte", zitiert RTL Steffen Hallaschka. "Gemeinsam werden wir Menschen begegnen, die mit ihren Schicksalen oder ihren Erfolgen in diesem Jahr Schlagzeilen gemacht haben."Lange prägte Günther Jauch (67) den RTL-Jahresrückblick. Er moderierte die Show von 1996 bis 2021. Im vergangenen Jahr hatten dann Thomas Gottschalk (73) und Karl-Theodor zu Guttenberg (51) übernommen - offenbar eine einmalige Sache. Steffen Hallaschka tritt damit erneut in die Fußstapfen von Günther Jauch: Seit Januar 2011 moderiert er "stern TV" und die "stern TV Spezials" bei RTL, die Jauch jahrelang moderiert hatte. Anfang des Jahres hat Hallaschka den Vertrag mit dem Sender um mehrere Jahre verlängert.

spot on news