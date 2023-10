Wie die Staatsanwaltschaft Leipzig auf Anfrage von RTL bestätigt, sind die Ermittlungen zu dem Vorfall inzwischen abgeschlossen. Das Verfahren nach § 170 Abs. 2 StPO wurde eingestellt. „Nach den geführten Ermittlungen ist zwar davon auszugehen, dass Mike Blümer am 14. Januar 2022 auf dem Ihnen bekannten Grundstück in Leipzig am Kopf verletzt wurde. Der Beschuldigten Melanie Müller konnte eine Beteiligung an dieser Körperverletzung aber nicht nachgewiesen werden.“

Auch Mike Blümers Verdacht, dass seine Ex ihre „Rocker-Freunde“ dazu angestiftet haben soll, ihn zu verprügeln, lässt sich laut Staatsanwaltschaft nicht bestätigen.„Insbesondere war ihr nicht nachzuweisen, zuvor einen körperlichen Angriff auf Mike Blümer in Auftrag gegeben zu haben, zumal da sich im Rahmen der Ermittlungen schon nicht abschließend klären ließ, wer – es waren mehrere Personen vor Ort - Mike Blümer letztlich verletzt hatte.“