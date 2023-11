Wie so viele andere Promis vor ihr, hat auch Megan Fox nun ein Buch geschrieben. Allerdings ist „Pretty Boys Are Poisonous“ (zu deutsch: Hübsche Jungs sind giftig), so lautet der Titel, keine klassische Biografie. Vielmehr verarbeitet sie ihre turbulente Vergangenheit mit Gedichten. In ihrem Werk finden sich auch zwei über ihre Fehlgeburt. Während ihres Auftritts bei „Good Morning America“ erzählt sie sichtlich gerührt: „Ich habe so etwas noch nie erlebt. Ich habe schon drei Kinder.“ Für sie und Machine Gun Kelly sei es deshalb nicht einfach gewesen: „Es war sehr schwer – für beide von uns. Es hat uns auf eine sehr wilde Reise geschickt - gemeinsam und alleine“, so Fox weiter.

In den Gedichten schreibt Fox unter anderem über eine Ultraschalluntersuchung eines kleinen Mädchens im Alter von zehn Wochen. An einer anderen Stelle heißt es: „Ich möchte deine Hand halten, dein Lachen hören. [...] Aber jetzt muss ich mich verabschieden." In einer weiteren Zeile geht es darum, sich vorzustellen, wie man das Baby hält, „während man dich aus meinem Inneren reißt“. Neben der Fehlgeburt geht es in dem Buch auch um Männer und weitere Geheimnisse. Geschrieben habe sie es, um sich „von der Last ihrer Sünden“ zu befreien.