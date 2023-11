Die Landesanstalt für Medien NRW hat heute rund 220 Schüler und ihre Lehrer in die Landeshauptstadt eingeladen: zur Medienscouts Convention. Medienscouts unterstützen an ihren Schulen Mitschüler bei Problemen mit digitalen Medien. Das Motto des diesjährigen Treffens: "Fakt vs. Fake". In verschiedenen Workshops und Diskussionen geht es darum, wie viel Realität in sozialen Netzwerken steckt. Hier lernen junge Menschen, wie sie den alltäglichen Fakes begegnen können.