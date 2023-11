Warum sie solche Anfragen bekommt, kann sie sich nicht erklären. Zu einem Zwischenfall in ihren eigenen vier Wänden ist es noch nie gekommen. Die Männer sollen vorab per Telefon oder WhatsApp nach den erotischen Zusatzleistungen gefragt haben. Die Frau bleibt erstmal dabei, keine neuen männlichen Kunden anzunehmen. Sie will, dass in ihrer „Oase der Ruhe und Entspannung“ endlich Ruhe einkehrt.