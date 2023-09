Mark Keller und seine Söhne: Werden sie die neuen Kardashians?

Oftmals schräg kostümiert, immer gut drauf – das sind Aaron, Joshua und Mark Keller, wenn sie als „Los Kelleros“ durch Instagram tanzen. Die witzigen Clips kommen bei den Followern mega gut an – auch, weil sie perfekt einstudiert sind. „Joshua ist da der Choreograph. Er sieht oftmals was im Fernsehen“, erklärt Aaron jetzt im Gespräch mit Tanja Bülter und Kena Amoa. „Und er ist auch der Verrückteste. Der kommt jeden Tag an und sagt: ‘Wir müssen was drehen, wir sind nicht im Algorithmus’. Dann sag ich: ‘Junge, ich muss arbeiten’. Dann kommt er an mit einer Choreografie, die hat er drei Wochen geübt“, ergänzt Mark.

Dem Schauspieler ist deutlich anzumerken, wie stolz er auf seine Familienbande ist. Die drei Keller-Männer verbringen gerne viel Zeit zusammen. „Wir haben so ein schönes Leben gehabt bis jetzt. Wobei man Glück nicht festhalten kann. Aber wir schätzen eben diese kleinen Dinge“, schwärmt Mark im Interview. Während sein jüngster Sohn Joshua in der Immobilienbranche als Makler tätig ist, ist sein drei Jahre älterer Bruder Aaron in die Fußstapfen des berühmten Vaters getreten und steht auch vor der Kamera.

Wann Aaron der Papa trotz aller Harmonie peinlich ist und warum Mark mit seinen Söhnen seine Kindheit aufholt, gibt es oben im Video.