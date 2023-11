„Ich find’s auch ganz schlimm persönlich, dass die Kinder sowas mitkriegen“

Myriel Brechtel (39), die Ex von Skandalnudel Marc Ternzi (45), ist in großer Sorge um ihren gemeinsamen Sohn Brady. Grund dafür sind die überall lauernden, negativen Schlagzeilen über Marc, dem aktuell sexuelle Belästigung vorgeworfen wird. Die Berichterstattung geht offenbar auch an ihrem Sprössling nicht spurlos vorbei. Im RTL-Interview nimmt Myriel ihren Verflossenen jetzt in Schutz – auch zum Wohl ihrer Familie. Was sie genau zu den Anschuldigungen gegen ihn zu sagen hat? Die Antwort gibt’s im Video.

