Magie, Mystik und zauberhafte Momente – Auf der Magica in Kevelaer treffen sich Zauberer und Zauberbegeisterte aus aller Welt. Vier Tage lang zeigen sie hier ihr Können in verschiedenen Wettbewerben. Von Kartentricks bis hin zu spektakulären Illusionen. Und es geht sogar um den Einzug in die Deutschen Meisterschaften.