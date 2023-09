Reise in die Vergangenheit! Wenn man sich diese beiden Promi-Sprösslinge so anschaut, hat man das Gefühl, ihre berühmten Eltern vor Augen zu haben. Doch diese Bilder sind nicht zwanzig Jahre alt, sondern brandaktuell und zeigen Madonnas Kinder Lourdes (26) und Rocco (23) bei der Fashion Week in Paris.