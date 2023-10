Madonna offenbart bei Tourauftakt: „Hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe“

Madonna (65) hat offenbar selbst nicht geglaubt, dass sie nach ihrer schweren Krankheit zurückkommt. Das soll sie laut Daily Mail am Samstagabend in London beim Start ihrer Celebration-Tour erklärt haben. Die 65-jährige Queen of Pop präsentierte demnach eine Setlist mit 45 Songs, mit der sie ihre lange Karriere feiert.

Der Daily Mail zufolge sprach Madonna bei ihrem Konzert in London aber auch über die schwere Erkrankung. Sie verriet ihren Fans demnach, dass sie „fünf Tage“ ihres Lebens komplett vergessen habe. Sie sagte demnach weiter: „Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffen würde, und meine Ärzte auch nicht." Die Sängerin fügte hinzu: „Wenn ihr wissen wollt, wie ich es geschafft habe und wie ich überlebt habe - ich dachte: Ich muss für meine Kinder da sein. Ich muss für sie überleben.“ Madonna hat sechs Kinder: Lourdes (27), Rocco (23), David (18), Mercy James (17) und die Zwillinge Estere und Stelle (10).