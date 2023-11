Das Cover zu „Weapons Of Mass Seduction“ von „Lord of the Lost“

Am 29. Dezember kommt das neue „Lord Of The Lost“-Album „Weapons Of Mass Seduction“ raus. Ein Cover-Album mit einer wilden Musikmischung von Judas Priest über Roxette bis hin zu Michael Jackson. Auf der Drei-CD-Deluxe-Version reisen LOTL musikalisch sogar zurück bis in die 70er Jahre. Da waren einige ihrer Fans noch gar nicht geboren. Die Sorge, dass sie sich mit dem Fischen in fremden Musik-Gewässern ihre Hardcore-Follower vergraulen, haben Chris und Co. aber nicht: „Unser Publikum ist weitaus bunter, als man denkt. Wir haben von Teenagern oder Familien mit Kindern bis zu Oma und Opa alles dabei.“ Und „Weapons Of Mass Seduction“ sei „so bunt gemischt“, dass „für jedes Alter und jede Altersklasse was dabei ist.“

Und genauso wenig wie sich ihre Fans in Schubladen stecken lassen, möchten das „Lord Of The Lost“ mit sich machen lassen. „Du musst manchmal irgendwelche Häkchen setzen bei irgendwelchen Streamingportalen, wo du gezwungen bist zu sagen, was für Musik du machst. Da klicken wir teilweise einfach random irgendwas an, weil es uns völlig egal ist. Ich kenne eigentlich so gut wie keine Band oder keinen Künstler, die sagen: ‘Wir achten ganz genau darauf, dass wir nur DAS machen. Das ist folgende kleine Schachtel in folgender Schublade’“, erklärt Chris.

Er kann allerdings nachvollziehen, warum das Denken in Kategorien für viele Leute so wichtig ist: „Menschen sind irgendwie so gebaut, dass sie gewisse Dinge für sich einordnen müssen.“ Daher sind er und seine Bandkollegen auch tiefenentspannt, wenn sie doch mal wieder in eine Schublade gequetscht werden: „Wenn der eine uns als Metal-Band sehen will, der andere als Gothic-Band und der nächste als die Idioten vom ESC, dann ist das völlig okay.“