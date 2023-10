Eigentlich könnten die „Let’s Dance“-Profis Renata und Valentin Lusin nicht glücklicher sein, denn nach vielen Rückschlägen dürfen sie sich über ein Baby freuen, die 36-Jährige ist schwanger und voller Vorfreude. Genau in diese Gefühlswelt mischt sich jetzt große Trauer. Ümit Kulikoglu war Senior-Produktionsleiter von „Let’s Dance“ und für die beiden so viel mehr als nur ihr Chef. Er war vielmehr ein Freund.

„Wenn wir an ihn denken, dann denken wir an einen sehr aufrichtigen und ehrlichen Menschen, der immer ein offenes Ohr für die ‘Let’s Dance’-Familie hatte. Er war mehr Freund als Chef“, so Renata und Valentin im Gespräch mit RTL.