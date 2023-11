Wer weiß, ob ihr dabei nicht Mr. Right vor die Füße fällt. Aber wie müsste er denn sein, der eine, RICHTIGE für „Tanz-General“-Ekat? „Ich will, dass ein Freund mich so mag, wie ich frühmorgens aufstehe. Nicht in High Heels oder sexy geschminkt.“

Und egal ob Promi oder nicht – diesen Wunsch teilt Ekaterina wohl mit unzähligen Frauen, die nur darauf warten, dass ihr Traumprinz angetanzt kommt. (rgä)