In der Profi-Challenge am 26. Mai treten Zsolt Sándor Cseke und Malika Dzumaev zusammen gegen acht weitere Profi-Teams an. Was einige „Let’s Dance“-Fans noch gar nicht wissen: Die beiden sind auch privat ein Paar – und das schon seit acht Jahren! Wir haben 2022 mit den beiden über ihre Lovestory gesprochen. Das Interview aus dem letzten Jahr zeigen wir oben im Video. Und so viel sei schon mal gesagt: Liebe auf den ersten Blick war es nicht gerade – zumindest nicht bei Malika!