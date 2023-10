Nach einer anstrengenden Saison, seiner neunten in der NHL, hat Draisaitl erstmal abgeschaltet. Und das im Kreise seiner Familie und Freunde in Europa. Für ihn wertvolle Zeit. Denn der gebürtige Kölner, der in der besten Eishockey-Liga der Welt zu den absoluten Topstars zählt, sieht seine Liebsten nicht allzu oft.

Dabei kam es zu einer besonderen Begegnung: „Ich habe meinen kleinen Neffen kennengelernt“, sagt Draisaitl auf RTL-Nachfrage.

Bereits Anfang Januar war Schwester Kim Draisaitl erstmals Mutter geworden.