"Leave the World Behind": Barack Obama mischte beim Drehbuch mit

Drehbuchautor und Regisseur Sam Esmail (46) hat verraten, dass der ehemalige US-Präsident Barack Obama (62) ihm Anmerkungen zum Drehbuch für die Netflix-Verfilmung des Buches "Leave the World Behind" von Autor Rumaan Alam (46) gegeben hat. Wegen Obamas Erfahrung im Umgang mit Krisen sei dieses Feedback sehr wertvoll für ihn gewesen.

In einem Interview mit "Vanity Fair" sagte der "Mr. Robot"-Serienschöpfer, dass er sich selbst an Obama gewandt habe, als er die ersten Entwürfe schrieb. Er habe sich von dem ehemaligen Staatsmann erhofft, dass der ihm ein wenig dabei helfen könne, "wie sich die Dinge in der Realität entwickeln könnten".

"Ich schreibe das, was ich für Fiktion halte, zum größten Teil versuche ich, es so lebensnah wie möglich zu halten, aber ich übertreibe und dramatisiere", erklärte Esmail zum Hintergrund der Kontaktaufnahme. "Und einen Ex-Präsidenten sagen zu hören, dass man sich um ein paar Details vertan hat... Ich dachte, ich hätte mich um eine Menge vertan. Die Tatsache, dass er das gesagt hat, hat mich zu Tode erschreckt."

Vergangenes Jahr nahm Higher Ground, die vom ehemaligen Präsidenten und seiner Ehefrau Michelle Obama (59) gegründete Produktionsfirma, den Film unter Vertrag, in dem Julia Roberts (55), Mahershala Ali (49), Ethan Hawke (52), Myha'la Herrold (27) und Kevin Bacon (65) mitspielen.

In Alams Romanvorlage geht es um ein Ehepaar, das mit seinen beiden Kindern im Teenageralter Urlaub in einer abgelegenen Gegend von Long Island macht. Doch als die Besitzer ihres Ferienhauses in Panik zurückkehren und berichten, dass ein plötzlicher Stromausfall die Stadt ins Chaos gestürzt hat, finden sich die beiden Familien in einer spannungsgeladenen Lebenssituation wieder.

Esmail sagte, dass er sich nach einigen von Obamas Anmerkungen beruhigt gefühlt habe. Dazu gehörten auch seine Vorschläge zu den Handlungspunkten im Drehbuch, die er als zu dürftig oder unwahrscheinlich bezeichnete. Der Regisseur fügte hinzu, dass er es interessant fand, dass die meisten Rückmeldungen des ehemaligen Präsidenten aus Beobachtungen des wirklichen Lebens stammten.

"Er hatte viele Anmerkungen zu den Figuren und der Empathie, die wir für sie aufbringen würden", fügte der Regisseur und Autor hinzu. "Ich muss sagen, dass er ein großer Film-Fan ist, und er hat nicht nur Anmerkungen zu Dingen gemacht, die aus seiner Vergangenheit stammen. Er hat seine Anmerkungen als Fan des Buches gemacht, und er wollte einen wirklich guten Film sehen.

"Leave the World Behind" erscheint am 25. Oktober auf Netflix.

