Seit heute muss sich der 32-jährige Lionel P. wegen versuchten Mordes am Landgericht Duisburg verantworten. Der in Untersuchungshaft sitzende Mann soll als Paketbote verkleidet am 26. Mai bewaffnet nach Duisburg gekommen sein. In der Absicht seinen eigenen Bruder zu ermorden, so der Vorwurf. Er soll ihn mit einem Messer angegriffen haben. Das 35-jährige Opfer soll unter anderem eine zehn Zentimeter tiefe Wunde am Hals gehabt haben. Der Mann schwebte in Lebensgefahr. Durch eine Notoperation wurde er gerettet.