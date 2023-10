Lage in Israel: Sender ändern Programm und zeigen Spezial-Sendungen

Die TV-Sender berichten auch an diesem Montag (9. Oktober) über die aktuelle Gewalteskalation in Nahost und ändern dafür das Programm. Unter anderem wird das Erste eine "Brennpunkt"-Ausgabe bringen.

Von 20:15 Uhr bis 20:30 Uhr präsentiert Moderatorin Susanne Glass (53) den "Brennpunkt: Eskalation in Nahost". Nach dem Angriff der Hamas auf Israel und den andauernden Kämpfen in der Region soll in der Sendung laut Ankündigung folgenden Fragen auf den Grund gegangen werden: "Wie reagieren die USA? Welche Rolle spielt die Unterstützung des Irans für die Hamas?" Dazu soll es aktuelle Reportagen und Einschätzungen zum Krieg in Nahost geben. Im 20:30 Uhr folgt der Film "Karla, Rosalie und das Loch in der Wand".

Das ZDF zeigt von 19:20 Uhr bis 19:40 Uhr das "ZDF spezial - Eskalation in Nahost" und berichtet von Tag Drei, seitdem die Hamas ihre Angriffe auf Israel gestartet hat. Die Sendung informiert ebenfalls über die Hintergründe der aktuellen Gewalteskalation in Nahost. Im weiteren Programmverlauf folgt die Verbrauchersendung "Wiso" von 19:40 Uhr bis 20:15 Uhr und ab 20:15 Uhr der Film "Die Toten vom Bodensee - Der Nachtalb".

Über die dramatische Lage in Israel und dem Gaza-Streifen wird auch RTL am Abend berichten, wie der Sender bei X bekanntgegeben hat. "Ab 20:15 Uhr informiert Moderatorin Roberta Bieling im 15-minütigen #RTLAktuell Spezial 'Krieg gegen Israel - Das Land schlägt zurück' über die Lage im Konfliktgebiet", heißt es dort. Die neue Montagsausgabe "Wer wird Millionär?" wird sich deshalb offenbar auf 20:30 Uhr verschieben.

Umfangreich wird auch ntv an diesem Montag über den Konflikt berichten. Bei X kündigt der Sender an: "Wir analysieren die Situation mit verschiedenen Experten, Korrespondenten vor Ort und Außenministerin Annalena Baerbock." Dazu sind unter anderem mehrere News Spezials "Eskalation im Nahen Osten" (17:30 Uhr, 18:35 Uhr, 19:30 Uhr, 21:10 Uhr, 22:30 Uhr) geplant.

