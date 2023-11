Simone und Patricia lassen bei „Bauer sucht Frau“ keine Gelegenheit aus, um ihr Revier zu markieren. Beide Frauen wollen Bullenzüchter Siegfried für sich gewinnen und machen keinen Hehl daraus, dass sie dabei auf die Konkurrenz pfeifen. „Simone ist in meinen Augen ein Püppchen“, findet Patricia. Auf Siegfrieds Hof habe sie eigentlich nichts verloren. Von daher lässt sie ihre Rivalin beim Frühstück auch mal schön außen vor. Patricia deckt den Tisch nur für zwei Personen und bezirzt ihren Bauern so sehr, dass der Simone tatsächlich für einen Moment vergisst … oh, oh, DAS lässt die schlagfertige Hofdame natürlich nicht auf sich sitzen.



Simone weiß: „Jetzt muss ich Gas geben. Und mich an den Siegfried ranmachen!“ Dabei schießt die Blondine allerdings übers Ziel hinaus. In der Speisekammer zwingt sie dem Landwirt einen Schmatzer auf die Lippen. Siegfried ist sichtlich überrumpelt – und auch der forschen Simone ist die Aktion danach ein wenig unangenehm: „Der Kuss mit Siegfried ... ja, hatte so das Gefühl, es ist ihm peinlich“.