Kuriose Fahndung der Kölner Haie: Eishockey-Club sucht eine Torwart-Maske

„Tobias Ancicka’s Maske ist weg“, schrieben die Haie auf Instagram. „Die Goalie Maske wurde heute nach dem Heimspiel gegen München fälschlicherweise von einer nicht befugten Person einem kleinen Fan geschenkt.“ Die Umstände dazu seien dem Verein aus der Eishockey-Bundesliga noch völlig unklar. Doch klar ist: Der Fall ist äußerst kurios!

Der Verlust könnte schwere Folgen haben. Deshalb wendet sich der Verein verzweifelt an seine Fans: „Kleiner Eishockey-Fan (und Eltern) - da wir bereits am Sonntag wieder spielen und Tobi im Spiel seine individuell angepasste Maske benötigt, braucht er sie dringend zurück. Bitte meldet euch bei uns per persönlicher Nachricht oder E-Mail an presse@haie.de. Danke!“ Auch die anderen Anhänger sollen helfen. Das Ziel: die verschollene Maske so schnell wie möglich finden.