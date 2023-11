Mit dem Song „Katzeklo“ hat er sich wohl unsterblich gemacht - Helge Schneider: Musiker, Kabarettist, Autor, Schauspieler und vieles mehr. Dafür wurde der 68-Jährige in Düsseldorf jetzt mit dem Kunstpreis NRW geehrt. Geboren wurde der Sänger in Mülheim an der Ruhr und dort lebt er immer noch. Als Kind lernte er Klavier und Cello. Später verband er seine Liebe zur Jazz-Musik mit seinem Humor. Das begeistert auch die politische NRW-Prominenz: Ministerpräsident Wüst und Kulturministerin Brandes waren bei der Verleihung gestern Abend dabei.