Mittlerweile hat Bibi Blocksberg schon einiges erlebt, ist unter anderem nach Indien und die USA gereist. Doch auf die Frage, wo sie es am schönsten findet, antwortet sie im Interview: „Am allerliebsten bin ich zu Hause – oder in Neustadt bei meinen Freundinnen und Freunden. Ich muss gar nicht so weit weg reisen, um glücklich zu sein.“

Mehrere Fragen bleiben leider offen – etwa, wie sich ihre Eltern Bernhard und Barbara Blocksberg kennengelernt haben oder wer ihre beste Freundin ist. Auch die Frage nach der Zukunft der für immer 13-Jährigen wird nicht beantwortet, darüber mache sie sich keine Gedanken.

Und für viele Fans wohl besonders traurig: Auch das Verbleiben ihres Bruders Boris, der in den ersten Folgen verschwindet und dann nicht mehr erwähnt wird, wird nicht final aufgeklärt. Zwar fragen die Moderatoren, ob Bibi manchmal an die Nordsee fahre, wohin ihr Bruder geschickt und nie wieder abgeholt wurde, und Bibi antwortet, dass sie gerne „wegen der Seeluft“ hinfahre – doch Boris wird mit keinem Wort erwähnt! Aber Fans können vielleicht auf ein nächstes Interview hoffen – eventuell ist Bibi dann auch bereit, etwas mehr aus dem Nähkästchen zu plaudern. (lkö)