Kronprinzessin Elisabeth von Belgien ist jetzt Offizierin

Hinter Kronprinzessin Elisabeth von Belgien liegt eine knallharte Militärausbildung. Doch nun hat es die Thronfolgerin endlich geschafft: Sie ist zur Offizierin ernannt worden und damit vollständig als Royal ausgebildet. „Ich schwöre dem König Treue, Gehorsam gegenüber der Verfassung und den Gesetzen des belgischen Volkes“, so ihr Eid während der Zeremonie an der königlichen Militärakademie in Brüssel.

Da darf die belgische Königsfamilie natürlich nicht fehlen. König Philippe, Königin Mathilde, Prinzessin Eléonore und Prinz Emmanuel begutachteten das Geschehen aus nächster Nähe. Am Ende kommt die frisch ernannte Offizieren aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus. (ean)