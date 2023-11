Auf dem Weihnachtsmarkt in Düsseldorf sind traditionell besonders viele Gäste aus den Niederlanden unterwegs. Deshalb gibt es eine enge Zusammenarbeit der Polizei Düsseldorf mit ihren niederländischen Kollegen aus der Partnerstadt Den Haag. Dieses Jahr sogar mit einem Jubiläum, denn heute starten die Doppelstreifen zum 25. Mal. Die Einsätze laufen nur an den vier Wochenenden bis Weihnachten: Dann sind vier Polizisten aus Den Haag zusammen mit ihren deutschen Kollegen unterwegs. Besucher aus den Niederlanden können sie an ihrer Uniform leicht als Landsleute erkennen. Dann erleichtert die gemeinsame Muttersprache oft die Kommunikation.