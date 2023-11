Das weiß auch ein Bäcker aus Krefeld. Er bereitet jetzt schon fleißig Stollen zu. Und zwar mit einer ganz besonderen Zutat: Er verfeinert unter anderem seinen Hefeteig mit Altbier. Das Bier kommt von einer befreundeten Brauerei. Inhaber Frank Tichelkamp sagt: „Altbier ist ein würziges Produkt. Also sehr stark mit Würze versehen. Und der Geschmack selber ist so typisch für den Niederrhein, wie der Altbierstollen vielleicht auch irgendwann typisch sein wird.“ Und wie kommt es bei den Menschen an. Wir haben zwei Tester gefragt: „Erstens knuspert es schön, wenn man draufbeißt. Mir ist er ein Tacken zu süß. Er hat für mich eine ganz leichte Bitternote. Ganz hauchfein. Aber es schmeckt toll“, „Altbier schmecke ich jetzt nicht unbedingt. Aber es hat einen guten Geschmack, sehr abgerundet.“