„Alex, Vanessa, kommt ihr mal kurz? Wir würden gerne mal mit euch sprechen.“ So zitieren Edith und Eric die beiden Streithähne zum Gespräch. Die zwei sprechen die Situation direkt an, halten sich nicht mit langem Vorgeplänkel auf: „Das geht halt so für uns nicht. Es funktioniert für uns nicht dabei zuzuschauen, wenn so ein Kummer entsteht.“ Autsch! Allein mit diesen beiden Sätzen ist das Gespräch eigentlich schon gescheitert. Denn nochmal zur Wiederholung: Es geht hier NICHT um Eric und Edith und wie SIE sich in dieser Situation fühlen. Es geht um Aleks und Vanessa.

In nur wenigen Minuten entwickelt sich das Gespräch – dessen Intention eigentlich gut war – in eine komplett falsche Richtung. Der große Streit, Aleks‘ Ausraster, Vanessas Tränen – all das haben Eric und Edith mitbekommen. All das hätten sie ansprechen können, denn davon waren sie Zeuge. Aber die beiden gehen ausgerechnet auf eine Situation ein, bei der sie nicht dabei waren und welche sie nur vom Hören-Sagen kennen: Dass Aleks Vanessa im Interview gekniffen haben soll. Eric konfrontiert Aleks direkt: „Hast du deine Frau nicht körperlich angegriffen?“ Mit dieser Aussage erreicht er aber genau das Gegenteil von dem, was er vielleicht eigentlich erreichen wollte. Denn Aleks macht zu und Vanessa rudert plötzlich zurück, behauptet, es wäre kein richtiges Kneifen gewesen.