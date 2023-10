Natürlich gilt für gewöhnlich: In anderleuts Beziehung hat man nicht die Nase zu stecken. Schließlich ist das eine echte Respektfrage. Ja, wenn verrückte Kosenamen ausgetauscht werden, gilt trotz Fremdschämen: Klappe halten. Ob sich ein Paar am liebsten im Kopfstand küsst, Partner A Partner B an der Hundeleine durchs Wohnzimmer führt, der Papa als Hausmann das Familienleben schmeißt, während Mama Karriere macht oder das Beziehungsgefüge aus 5 Personen besteht – alles Privatsache. Raushalten. Aber es gibt eine Grenze, finde ich, da gilt das eben nicht mehr. Und die beginnt da, wo ein Partner sich allein vielleicht nicht mehr zu helfen weiß.