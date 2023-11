König Charles in Kenia: Gräuel der Kolonialzeit nicht zu entschuldigen

Am gestrigen Dienstag trat König Charles III. (74) gemeinsam mit Königin Camilla (76) seinen viertägigen Besuch im ostafrikanischen Kenia an. Der offizielle Anlass ihres Besuchs ist der 60. Jahrestag der Unabhängigkeit des Landes vom britischen Empire. In der Hauptstadt Nairobi wurden die beiden von Kenias Präsidenten William Ruto (56) und der First Lady Rachel (54) mit militärischen Ehren empfangen.