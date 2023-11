König Charles III.: So ließ sich der Monarch zum Geburtstag feiern

König Charles III. feiert an diesem Dienstag (14. November) seinen 75. Geburtstag. Der britische Monarch ließ es sich nicht nehmen, an seinem Ehrentag seiner Arbeit nachzugehen und nahm einen Termin in Oxfordshire wahr. Dort verkündete er offiziell den Start des Coronation Food Projects. Die Initiative setzt sich gegen Lebensmittelverschwendung ein und will durch die Einrichtung mehrerer Coronation Food Hubs Lebensmittel verteilen.