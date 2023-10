In knapp drei Wochen startet die fünfte Jahreszeit. Und was wäre Karneval ohne kölsche Lieder? Damit nicht nur in den närrischen Hochburgen geschunkelt werden kann, gibt’s ab heute eine neue Platte. Darauf 19 Künstler, mit ihren neuen Sessions-Hits. Das Besondere: Bekannte Gesichter sind darauf zu hören, genau wie Newcomer. „Kölsch für alle – Runde 2“ ist ab heute im Handel und zum Download verfügbar.