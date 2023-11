Köln ist unattraktiv für Fußgänger

Nur jeder dritte, der zu Fuß unterwegs ist fühlt sich in der Millionenstadt sicher. Das ist Platz 16 – von 16.

Aber warum? Zwei Drittel der Fußgänger haben angegeben, sie fühlen sich durch auf Gehwegen abgestellte Fahrräder, E-Scooter und Motorräder gestört. Auch eine eingeschränkte Sicht an Kreuzungen wird bemängelt.

"Es ist wichtig, dass man sozusagen auch die Sichtweise der anderen Verkehrsteilnehmer immer mit im Blick hat und Verständnis für die anderen Verkehrsteilnehmer aufbringt. Nur miteinander kann man in einer so großen Stadt wie Köln konfliktfrei unterwegs sein“, so Roman Suthold vom ADAC Nordrhein. Am besten schnitten in der Erhebung übrigens München und Potsdam ab.