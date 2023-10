Die Kosten: rund 7, 3 Millionen Euro. Das Geld ist für eine Nutzungsdauer von anderthalb Jahren eingeplant. In der Domstadt sind aktuell mehr als 11.000 Flüchtlinge untergebracht. Die Stadt ist am Limit. So ergeht es auch vielen anderen Kommunen im Land.

NRW verfügt über 45 Landesunterkünfte. Rund 31.000 Plätze sind belegt. Knapp 90 Prozent der Kapazitäten sind ausgelastet. Der Städte- und Gemeindebund NRW fordert schon lange, dass das Land die Plätze für Flüchtlinge verdoppelt. Er will mindestens 70.000. Außerdem Hilfe von Kanzler Scholz.

In Köln am Fühlinger See dauern die Arbeiten noch rund zwei Monate. Dann steht das Containerdorf. Für wie lange ist unklar.