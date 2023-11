74 Preisträger teilen sich das Preisgeld von einer Million Euro. Einer von den glücklichen Kinobetreibern: Jürgen Lütz, der das ODEON Kino in Köln betreibt. Die Auszeichnung weiß er besonders zu schätzen. Das Preisgeld von 22.000 Euro will er in die Sanierung seines Kinos stecken.