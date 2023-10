Dolphins Fans müssen jetzt ganz stark sein! De'Von Achane ist minimum vier Wochen raus!

Das berichtet unter anderem Adam Schefter von ESPN. Achane sei ebenfalls ein Kandidat für die Injured Reserve List, womit er mindestens vier Spiele ausfallen würde.

Miami Trainer Mike McDaniel wollte und konnte in der Pressekonferenz am Montag dagegen noch nicht wirklich damit herausrücken, was die Schwere der Verletzung und die Ergebnisse der durchgeführten Tests anbelangt.

„Es ist etwas, das wir behandeln und über das wir mehr Informationen bekommen werden", so der Übungsleiter. „Er war im Spiel am Sonntag im Zuge einer normalen Rotation immer wieder drin und draußen. Er dachte, er könnte sich verletzt haben, doch er ist ein zäher Junge. Es war irgendwie schwer zu erkennen, also müssen wir mehr herausfinden", McDaniel will noch weitere Tests abwarten.